Ratas: kui kellelegi tehakse liiga, siis sekkun, olen selleks valmis ka tulevikus

Taunisite eile järjekordselt EKRE avaldust, mis seekord oli suunatud arstide pihta. Täna lisasite ERR-i kaamera ees, et olete selle eest valmis ka vabandama...

Ma ei öelnud, et ma olen valmis, vaid ma vabandasingi selle eest.

Kui koalitsioon EKRE-ga luuakse, siis kas näetegi enda kui peaministri rolli ka edaspidi EKRE eest vabandajana või on märke, et nad muudavad oma retoorikat ikkagi mõõdukamaks?

Kindlasti peaministri roll on hoida ühiskonnas tasakaalu ja hoida ära, et ühiskond kalduks ühte või teise äärmusesse. Peaministri roll on ka see, et kui kellelegi tehakse liiga, siis öelda oma seisukoht välja. See oli minu motivatsioon ka eile. Kindlasti olen ka tulevikus valmis nende põhimõtete eest seisma.

Kas Mart Helme on kahetsenud, et ta teid valimiskampaania ajal etnilises puhastuses süüdistas?

Seda peate tema käest küsima.

Kodumaal tegeleb Raimond Kaljulaid aktiivselt teile vastu töötamisega. Ilmselt läheb surve vaid hullemaks, kui koalitsiooni ei peaks tulema. Kas usute, et teil on võimalik Keskerakonna esimehena jätkata ka siis, kui koalitsiooni ei peaks tulema? Või on teie poliitiline saatus juba selle võimuliiduga seotud?

Ma lugesin, vist oli see Päevalehe üks ajakirjanik [jutt käib sellest Raimo Poomi artiklist - Delfi], kes kirjutas Jüri Ratase saatusest. See, kuidas selle koalitsiooniga läheb... Eks aeg annab arutust.