Ratas: kõneluste eesmärgiks on edendada sidusat ja hoolivat ühiskonda, kus igaüks tunneb end turvaliselt. Helme lubab koostööd Poolaga

Keskerakonna juhatus koguneb arutamaks Reformierakonna koalisatsiooniettepanekut Foto: Tiit Blaat

Neil hetkil lõppes EKRE, Isamaa ja Keskerakonna järjekordne kõnelustevoor, kus räägiti julgeolukupoliitikast. Keskerakonna saadetud pressiteatest nähtub, et parteid on suutnud leppida kokku, et edaspidigi lähetub Eesti rahvusvahelistest kokkulepetest ning "toetab tihedat koostööd meie partneritega Euroopa Liidus, NATOs ja ÜROs".