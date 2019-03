Ratas: kolmikliidul on maailmavaatelisi erimeelsusi, kuid tahe leida ühisosa

Ratas tõdes, et kolmel erakonnal on mitmeid maailmavaatelisi erimeelsusi. Konsultatsioonid on olnud keerulised, kuid osapooltel on tema sõnul tahe leida ühisosa. Ta kutsus erakonnakaaslasi üles andma hinnangut koalitsioonilepingule siis, kui see on valmis. „Ma ei tule volikogu ette koalitsioonileppega, mis läheks vastuollu Keskerakonna maailmavaate ja Eesti huvidega,“ kinnitas Ratas. Oma kõnes tõi Ratas välja, et erakonna järgmine volikogu on plaanis korraldada laupäeval, 6. aprillil.

Keskerakonna esimees sõnas, et järgmiste nädalate ja kuude oluline eesmärk on teha võimalikult tugev tulemus Euroopa Parlamendi valimistel, kus erakonna nimekirjas kandideerivad nii kaks eurosaadikut kui ka Riigikogu liikmed ja omavalitsustegelased. „Tugeva tulemuse tegemiseks on vajalik kogu erakonna töö ja panus. Keskerakond on saavutanud senistel valimistel esimese või teise koha ning 1-2 mandaati. Sama eesmärgiga lähme valimistele ka seekord,“ rõhutas ta.