Ratas heitis Lemettile ette valitsuse istungile mittetulemist

"Mina palusin eelmise nädala neljapäeval - see on lihtsalt üks näide, aga loomulikult see ei olnud see põhjus - härra Lemettit valitsuse istungile selgitusi andma," vahendab ERR Ratase intervjuud Vikerraadio hommikuprogrammis. "Ta ei olnud välislähetuses, aga ta pidas vajalikuks teha midagi muud ja mitte tulla. Kindlasti niisugused näited ei ole head sellise töise suhte kandmiseks, hoidmiseks."

Ta lisas, et tavaliselt on nii, et kui suhetes on probleemid ja üks pool läheb ära, siis ei saa kunagi öelda, et küsimus on lahendatud - mistap vabastati lisaks Järvikule ka Lemetti.

"Teiseks - Eesti Vabariigis on iseseisvuse taastamise järel ka eelnevalt vabastatud kantslereid, suure tõenäosusega tehakse seda ka tulevikus, seda näeb ette seadus ja nii see on olnud - kui koostöö ei laabu ministriga, ja see on tõesti mõlemapoolne pingutus, et see koostöö laabuks," rääkis Ratas.

Ta kinnitas taas, et Järviku ja tema erakonna EKRE nõudel Lemetti ametist vabastamisest ei saa välja lugeda mustrit.