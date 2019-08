Ratas ei mõista, miks teda umbusaldatakse ja hakkas sotsiaalmeedias töövõite üles lugema

"Lõppev nädal oli valitsuse jaoks väga töine, aga arusaadavalt jagus palju tähelepanu ka Politsei- ja Piirivalvemeti peadirektori tagandamise katsele, mille mõistsin rangelt hukka," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

Võis ju tunduda, et Ratas tunneb tõepoolest möödunud päevade pärast piinlikkust, kuid järgmise lausega suutis ta ikka Vaheri ametist kangutamise kaasust hea sõnaga meenutada.

"Mul on hea meel, et asjaomased ministrid on oma kooskõlastamata käitumise eest vabandanud ning keskenduvad töörahu taastamisele," kiitis Ratas Helmeid.

Siis teatas ta oma jälgijatele Reformierakonna kavatusest umbusaldada valitsus. Samas märkis peaminister, et põhjus selleks on, et opositsiooniliidrite hinnangul ei tegele valitsus enam sisulise tööga.

Tegelikult viitas Reformierakond oma avalduses selgelt Elmar Vaheri ebaseaduslikule ametist tagandamise katsele võimupiire ületades, ministrite seaduste vältimisele ja õigusriigile sülitamises.

Rattal oli aga asjast teine arvamus ja Vaheri ametist kangutamise katset ta suureks numbriks ei pidanud. Hoopis hakkas ta loetlema, mida kõike valitsus selle nädala, aga ka saja päeva jooksul teinud on.

Pensionitõus, koolide otsustusõigus põhikoolieksamite osas, mitte-eestlaste hariduse ja kodakondsuse võimalused, Ida-Virumaa meeles pidamine, valitsuse saja päeva edukus, digiregistratuur ja muud kõvad teemad, mis valitsuskabineti laualt läbi on käinud, said mainitud. Peale kahesaja sõnalist enesekiitmist lõpetas peaminister postituse motiveerivate sõnadega.

"Nüüd peame pingutama, et oleksime ka edaspidi sama töökad ning vähem energiat ja tähelepanu läheks kõrvalistele asjadele."