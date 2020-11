Ratas: Eesti ühiskond vajab kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist

ALDE asepresident avaldas lootust, et Keskerakond hakkab liberaalse parteina tegema referendumi eel “ei”-kampaaniat. Kas te plaanite seda teha?

Ma olen öelnud seda, et Keskerakond suure tõenäosusega sellesse kampaaniasse ei lähe, sest esiteks meil on suur, väga laiapõhjaline erakond, meil oli väga tõsine arutelu, mitmeid arutelusid, siin mõni nädal tagasi oli lõpp-arutelu, kus arutasime, mis võiks olla Keskerakonna positsioon rahvahääletuses.

Selge on see, et enamus erakonnaliikmeid toetab meil traditsioonilist abielu, mis on naise ja mehe vahel, aga meil on ka neid liikmeid, kes näevad, et abielu mõiste peaks laienema Eesti ühiskonnas.

See pole kunagi olnud põhitelg Keskerakonna jaoks, et missuguseid abieluvorme me näeme. Keskerakonna programmilised ideed on olnud teised.