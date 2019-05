Ratas eelarveolukorrast: valitsuses vastutab lõpuks alati peaminister

“Me saame vastakaid signaale — Eesti majandus justkui kasvab, samas on teada antud, et neljapäeval avaldatakse valitsuse kärpekava. Mis on juhtunud?” küsis Margus Saar “Aktuaalse kaamera” otse-eetris peaminister Jüri Rataselt, vahendab ERRi uudisteportaal.

“Kui eelmise aasta sügisel tegi valitsus riigieelarvet — see on 2018. aasta septembris —, siis me tegime seda suvise prognoosi põhjal. Selle prognoosi põhjal me nägime seda, et 2019, 2020 ja 2021 on eelarve struktuurses tasakaalus ja 2022 on eelarve väikeses ülejäägis — 0,1 protsenti. Seda kinnitas eelmise aasta lõpus nii Eesti Pank kui Euroopa Komisjon.

Nüüd, rahandusministeeriumi uus hinnang tuli selle aasta aprillis, mis näitas seda, et eeskätt eelmise aasta lõpus, novembris-detsembris, meil oli majanduses suurem kasv ja nii palju kui majandus kasvas, ei laekunud tegelikult eelarvesse tulusid. Eeskätt oli aktsiisituludes alalaekumine, teiselt poolt oli eelmisel aastal ka teatud ülekulud, eeskätt sotsiaalvaldkonnas ja investeeringutes.

Saare küsimusele, millal tehti viga ja kas tegemist on valitsuse juhtimisveaga, vastas Ratas, et peaministrina ei näita ta kindlasti näpuga ei rahandusministeeriumile ega rahandusministeeriumi ametnikele. "Lõppkokkuvõttes seda vastutust valitsuses kannab alati peaminister ja see alati ei sõltu, kuskohas täpselt on viga tehtud."