Ratas arutas Euroopa komisjoni tulevase presidendi Ursula von der Leyeniga koostööd ja kutsus ta Eestisse

Olulise teemana puudutasid Ratas ja von der Leyen veel Balti riikide jaoks tähtsaid energia- ja transporditaristuprojekte. "Usun, et nii Rail Balticu rajamine kui ka Eesti, Läti ja Leedu elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa mandriosa võrguga 2025. aastaks on ka järgmise Euroopa Komisjoni koosseisu jaoks jätkuvalt väga olulised," lausus Ratas ning pidas tähtsaks projektide rahastamise jätkumist ELi järgmisest eelarvekavast aastatel 2021-2027.

"Balti elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa mandriosaga on energialiidu jaoks üks võtmeprojekte. Samuti on see oluline nii Eesti, Läti ja Leedu kui ka terve Euroopa energiajulgeoleku seisukohast," märkis Ratas.

"Rail Balticu rajamine on meie jaoks sajandi transpordiprojekt, mis võimaldab meil saada reaalselt osaks Euroopa siseturust. See on oluline meie paremaks majanduslikuks ja poliitiliseks lõimumiseks Euroopaga ning ka meie regiooni julgeolekule," rääkis Ratas.

Veel oli telefonivestluse üheks teemaks Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine.