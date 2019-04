Ratas Aidu tuulepargist: ei saa lubada, et meie radarid seetõttu ei tööta

"Ma kindlasti arvan seda, et riigi julgeoleku tagamine on kõikide ametkondade ühine pingutus ja ülesanne. Meil on teatud seadused muutunud viimaste aastate jooksul, mida varasemalt ei olnud ja ma olen täiesti veendunud, et sellega tuleb arvestada," kommenteeris Ratas konflikti tuulepargi rajajate ja riigi vahel.

Ta lisas, et kui soovitakse selliseid tuuleparke rajada, siis mõnikord võib olla lahendus teatud lisainvesteeringu tegemine erasektori poolt.

Ratta sõnul on kõik arendused hetkel takistatud või on takerdunud selle küsimuse taha. "Ma arvan, et see lahendus on hetkel see, et läbi selle ehituse peatamise tuleb leida edasine lahendus järgmisteks sammudeks."

"Ei saa kindlasti kuidagi riigikaitseliselt lubada seda, et meie radarid ja teatud muud funktsioonid tänu sellele tuulepargi arendusele ei toimi," rõhutas Ratas.