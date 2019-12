Raskete ilmastikuolude tõttu hilinevad mitmed Elroni reisid

Mõned reisidest on kas osaliselt või täielikult asendatud bussidega.

Rasked ilmastikuolud võivad tekitada probleeme ka teistel liinidel.

Elron palub jälgida jooksvat infot kodulehelt elron.ee.

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron all tegutsev riigile kuuluv ühistranspordiettevõte, mis pakub Stadler FLIRT elektri- ja diiselrongidega reisijaveoteenust kõigil Eesti siseriiklikel rongiliinidel.