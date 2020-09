Raskesse õnnetusse sattunud Lääneranna vallavanem sai ajutrauma

Laupäeval juhtus Oidrema külas raske liiklusõnnetus, kui Pikkmetsa juhitud ATV paiskus ümber. Õnnetuses said viga nii tema kui ka kaasas olnud 4-aastane poeg, kes on nüüdseks haiglast kodus.

Kukk ütles, et Pikkmetsa seisund on raske, aga stabiilne. "Perekond andis teada, et tal on ajutrauma, aga kui ulatuslik, seda ei tea veel öelda. See selgub siis, kui ta teadvusele tuleb," sõnas Kukk.

Pikkmetsa asendab tervenemise ajal Margus Källe.