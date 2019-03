Raskemad teemad jäetakse koalitsiooniläbirääkimistel korraga otsustamiseks

Ennelõunal oli üheks võimuleppe läbirääkimiste teemaks, kuidas minna edasi teise pensionisambaga. Keskerakonna juhatuse liikme Jaak Aabi sõnul on probleem kõigile arusaadav - pesnionifondid on olnud liiga väikese tootlusega ja liiga suurte haldustasudega, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Kindlasti kogu süsteemi tuleb parandada, see ei ole ideaalne. Aga kui palju siis seda süsteemi teha vabatahtlikuks või jätta kohustuslikuks - see on see põhiküsimus praegu," tõdes Keskerakonna juhatuse liige Jaak Aab "Aktuaalsele Kaamerale".

Lukku pole pandud ka teisi pingeid tekitanud teemasid - olgu selleks küsimus, mis saab Rail Balticust, kooseluseadusest või EKRE poolt soovitud justiitsreformist.

"Need on teemad, kus need lõppküsimused on õhus ja kui me oleme terviku suutnud kokku leppida, siis me võime selle lugeda kokkuleppeks," kommenteeris justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

"Meil ongi kõige keerulisemad asjad järjest laual. Ega siin ei saa öelda, et üks on ühele erakonnale tähtis teema ja üks on teisele erakonnale tähtis teema. Nad ongi kõik omavahel pusas," tõdes EKRE aseesimees Martin Helme.

