Raskelt vigastada saanud relvainstruktor Martin Bahovski on paranemas

"Täname kõiki, kes elavad kaasa Martini käekäigule ja kes oma abi on pakkunud. Praegu on põhjust olla ettevaatlikult optimistlik - Martin räägib ja käib ning tema mõistus on korras, kuid paranemine võtab veel aega. Ka koer Ruger on leidnud endale ajutise uue kodu, kuid loomulikult loodame teda peagi näha peremehe juures," kirjutas ühismeedias Martin Bahovski vend Erkki Bahovski.

Esmaspäeva hilisõhtul tulistas Harjumaal Salmistu külas joobes naine oma abikaasat Martin Bahovskit. Sündmuskohal kinnipeetud 44-aastase naise suhtes andis prokuratuur kohtule vahistamistaotluse.

Põhja prokuratuuri vanemprokurör Katrin Paesoo selgitas kolmapäeval Delfile, et inimene, kes tarvitab alkoholi ja kelle valduses on relvad, võib olla ettearvamatu ja ohtlik. "Sel põhjusel pidasin vajalikuks taotleda kohtult luba kahtlustatava vahistamiseks. Kohus pidas kogutud tõendeid hinnates seda põhjendatuks ja naine võeti eeluurimise ajaks vahi alla," ütles Paesoo.