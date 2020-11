Rasedate vastulause sünnitusmajade piirangutele: kas tõesti on tõendeid, et issid käivad mööda sünnitusmaja teisi koroonasse nakatamas?

"Eestis asuvad haiglad tahavad järgemööda hakata ära keelama isadel oma laste sünnituste juures viibimist, põhjusena toodud viiruse suure levikuna! Oleme nõus end ennem testima ja kasvõi selle omast taskust kinni maksma. Negatiivse testi puhul nõuame, et saame oma laste sünni juures viibida otsast lõpuni!"

Just sedasi on sõnastatud allkirju koguv internetipetitsioon. Lühike ja konkreetne. Kella 12:30 seisuga 15.11 on allkirju kogutud 1014.

Sellele lisaks saadeti Delfi toimetusse ka rasedate pöördumine, kus teadvustatakse haiglate murepunkte, ent palutakse jätkuvalt võimalust tugiisikuid ka peale sünnitust kaasata.

Pöördumine on avaldatud täismahus:

Sünnitusmajade juhtkondadel on praegu raske. Nende tähtsaim ülesanne on tagada oma personali, värskete ilmakodanike ja nende emade tervis. Just seda püüavad nad karmimate piirangutega saavutada, kuid on selle asemel langenud nende samade inimeste pahameeletormi alla, keda nad kaitsta üritavad.

Sünnitajad ei mõista, kuidas isade keelamine perepalatisse neid kaitsma peaks. Ei mõista, sest tugiisikutele on juba praegu sünnitusmajas väga karmid reeglid. Kogu aja mask ees! Ei mingit sünnitusmajast sisse-välja käimist! Isegi sünnitusmajade kohvikud on suletud, et vähendada kontakte! Isadel polegi muud teha, kui värske emme kõrval püsida. Personaliga kokku puutudes on mõlemal maskid ees. Kas tõesti sellest kõigest hoolimata on tõendeid, et issid käivad mööda sünnitusmaja teisi koroonasse nakatamas? Piirangud peaksid ju olema tõenduspõhised.

” Kas tõesti on probleem nad ära testida? Kui asi on rahas, siis pere võib ju maksta!

Sünnitajad ei mõista ka, miks ei testita sünnitusmajja tulles isasid - emasid küll testitakse ja need tulemused tulevad palju kiiremini kui tavalisest testimispunktist. Me ei räägi ju sadadest inimestest. Igas Tallinna sünnitusmajas sünnib päevas keskmiselt vähem kui 10 last. See tähendab vähem kui 10 tugiisikut päevas! Kas tõesti on probleem nad ära testida? Kui asi on rahas, siis pere võib ju maksta! Miks selline haiget tegev piirang, kui nii lihtne alternatiiv on olemas?