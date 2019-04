Raport: Tallinn on toetanud Kõlvarti lemmikspordiala ja tuttava ühinguid ligi 400 000-ga

Praegune linnavolikogu esimees ja varem abilinnapeana spordivaldkonda kureerinud Mihhail Kõlvart on Eesti taekwondo liidu president, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

2017. aasta algusest on taekwondo liit ja spordialaga seotud ühingud saanud linnalt üle 200 000 euro. Kui sinna lisada Kõlvarti vana tuttava Ilona Uzlova juhitud MTÜ-le Lüüra laekunud ligi 200 000 toetuseurot, näib justkui suunaks linn raha Kõlvarti ja tema tuttavatega seotud ühingutele.

Linna korruptsioonivastase strateegia koostamist nõustanud endine peaprokurör ja praegune Soraineni büroo advokaat Norman Aas ütles, et Lüürale renditakse nii soodsalt ruume kui ka antakse toetust.

Linnapea kohale siirduv Kõlvart ütles, et Lüüra on katusorganisatsioon, mis koondab paljusid ühendusi ning toetust antakse tegevustele ja see pole kellegi jaoks tulu. Ta märkis, et nii Lüüra kui ka tema lemmikspordiala toetamine pole temaga seotud.

"Tallinna linn toetas taekwondo spordiala ja ka alaliitu juba palju aastaid enne seda, kui mina hakkasin töötama linnasüsteemis. Teiseks, kindlasti ei oleks mõeldav, et mina kuidagi mõjutaks neid otsuseid ja mina ei tee seda, loomulikult," rääkis Kõlvart.

Kõlvart ise polegi ühtegi rahaeralduse otsust teinud ja seega puudub selles seadusega vastuolu.