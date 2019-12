Raport: asitõendid Donald Trumpi vastu on tohutud

President seadis isiklikud poliitilised huvid ettepoole Ameerika Ühendriikide riiklikest huvidest, seisab ettekandes, mida vahendab BBC.

Kogutud tõendid väärkäitumise kohta on raporti järgi "tohutud". Aruande eesmärk ongi anda ülevaade, kuhu ametist tagandamise uurimine praeguseks jõudnud on.

President Trump on seni eitanud õigusrikkumist, nimetades kogu uurimist "nõiajahiks".

Enne raporti avaldamist oli president nimetanud rivaalitseva partei, demokraatide juhitud uurimist

"väga ebapatriootlikuks".

Raport ütleb, et uurimine "paljastas president Trumpi pingutused kasutada oma kantselei võimalusi, et meelitada välisriiki sekkuma 2020. aasta valimistesse". Trumpi kava õõnestab raporti järgi kogu USA välispoliitikat Ukraina suhtes.

"President nõudis, et vastvalitud Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi kuulutaks avalikult välja uurimise Trumpi poliitilise rivaali, endise asepresidendi Joe Bideni tegevuse suhtes, samuti nõudis Trump, et Zelenskõi laseks uurida teooriat, et USA eelmistesse valimistesse ei sekkunud valeuudiste kampaaniaga mitte Venemaa, vaid Ukraina.

Aruanne edastatakse kohtukomiteele, mis alustab menetlust homme. Valge Maja on keeldunud protsessis osalemast, viidates, et uurimine on ebaõiglane. Enne raporti avalikustamist saatsid vabariiklased laiali omaenda koostatud 123-leheküljelise raporti, milles mõistsid hukka tunnistusi andnud "valimata bürokraadid" ehk riigiametnikud. Vabariiklased usuvad, et kogu uurimise taga on asjaolu, et ametnikud ei ole nõus president Trumpi stiili, maailmavaate ja otsustega.