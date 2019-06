Raplas sõitis auto tiheda vihmasaju tõttu otsa jalgrattaga sõitnud poisile, halvimast päästis kiiver

Meenutamist vajab ka see, et kui rattur ületab vöötrada, on autojuhil tee andmise kohustus üksnes siis, kui rattur tuleb sadulast maha ja ületab sõidutee ratas käekõrval. Kui rattur kihutab üle vöötraja ning autojuht ei jõua piisava kiirusega reageerida, et kokkupõrget vältida, on ratturid varmad autojuhi suunas näppu viibutama, kuid selleks pole neil alust.

"Kui autojuht võtab vöötrajale lähenedes hoo maha, siis samamoodi peaks õnnetuste vältimiseks seda tegema ka rattur. Parim kiirus vöötraja ületamiseks maksimaalselt on jalakäija liikumise kiirus," selgitas välijuht.