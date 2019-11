Raplamaal võitis naine unes nähtud numbritega lotoga 400 000 eurot

Finatsvaldkonnas töötav võitja täpsem võidusumma oli 399 718 eurot. Võidunumbrid valis naine ise. Enda sõnul mängib ta lotot pigem harva – 6-7 korda aastas, teatas Eesti loto pressiteate vahendusel.

Oma võidust sai naine teada loosimisele järgnenud hommikul, kui Delfist loetud võidu-uudis tuletas meelde, et tal oli ka pilet ostetud. Naine logis enda sõnul oma mängukontole sisse ikka üsna mitu korda järjest veendumaks, et ta tõepoolest võitnud on.

Võitja ja temaga koos võitu vormistama tulnud abikaasa arvasid, et tõenäoliselt investeerib võitja suurema osa võidusummast tuleviku tarbeks, kuid kindlasti saavad ka kõigi pereliikmete - peres on ka lapsed - väiksemad soovid täidetud. Võimalik, et makstakse tagasi ka kodulaen.

Veel enne äraminekut rääkis naine, et lotopiletit ajendas teda ostma eelneval ööl nähtud isiklikku laadi unenägu. Ka osad võidu toonud numbrid pärinesid unenäost. Naine on varemgi täheldanud, et argielu märkide lugemine (ta töötab igapäevaselt numbritega) on talle õnne toonud.

Eelmine Bingo jackpot võideti 25. septembril. Tookordne võitja oli samuti pärit Raplamaalt - võitjaks osutus siis järjepidevalt Bingo lotot mängiv ehitusvaldkonnas töötav mees.