Rapla valla kõrbenud teeservade põhjus peitub taimekaitsevahendis

Maanteeameti juhtivinsener Magus selgitab, et teepervi pritsitakse taimekaitsevahendiga, et pidurdada umbrohu kasvu nendes kohtades, kuhu niitmistehnikaga on raske pääseda, näiteks märgipostide ja teepiirete ümbrused. Mujal sõidutee ääres niidetakse umbrohtu tehnikaga.

Rapla vallaarhitekti hinnangul ei ole olukord teede äärtes hullemaks läinud, pigem on kõrbenud laigud hajuma hakanud ja uusi pole juurde tekkinud. "Ma ei ole märganud, et neid oleks seni juurde tekkinud, aga aus vastus on, et ma pole uurinud ka," lausus Järvela.