Rapla jaoskonna politseinikul tuvastati koroonaviirus

Rapla jaoskonna politseinikul tekkisid haigusnähud kolmapäeval, kui ta oli kaugtööl. Neljapäeva hommikul tuli laborivastus, et ametnik on nakatunud.

Pärast tuvastatud haigusjuhtumit andsid proovid veel 20 Rapla politseijaoskonna ametnikku, kel oli nakatunuga varasem kokkupuude või endal tekkinud kahtlus oma tervise pärast. Kõik need proovid olid negatiivsed.

Nakkusohu vältimiseks suleti eile Rapla politseijaoskond ja teenindussaal ning alustati ruumide desinfitseerimisega. Jaoskond ja teenindussaal on klientidele suletud ka täna, 27. märtsil.

Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus ütles, et kõik jaoskonna sisetöö inimesed on ruumide desinfitseerimise lõpuni kodutööl. “Välitööl olevad politseinikud täidavad tavapäraseid ülesandeid ning väldivad jaoskonna majja tulekut. Kõik jaoskonna töötajad jälgivad oma tervist ja teavad, et sümptomite ilmnemisel tuleb kohe minna koju. Teeme kõik endast oleneva, et viiruse levikut peatada,“ ütles Ruus.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!