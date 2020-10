Rapla hooldekeskuse juht koroonakoldest: nakatunuid on 32, aga kellelgi pole sümptomeid

Delfile teadaolevalt jõudis viirus hooldekeskusesse möödunud nädalal töötajaskonna kaudu. Esimene nakatumine tuvastati 22. oktoobril. Koos terviseametiga otsustati, et laustestimine tehakse alles käesoleval esmaspäeval (vältimaks valenegatiivseid testitulemusi). Täna hommikul selgus, et 29 testi tulemus on positiivne. Liites kolm varasemat positiivset testi, teeb see 32 nakatunut. Terviseametist kinnitati, et nakatunutest 13 on töötajad, 19 kliendid.

Anne-Ly Pedaja ei täpsusta isikuandmetele viidates, kuidas viirus ikkagi nende majja jõudis. Küll toonitab ta, et kohe, kui esimene nakatumine kinnitust sai, isoleeriti kõik lähikontaktsed. "Teeme koostööd terviseameti, sotsiaalkindlustusameti ja vallavalitsusega. Iga päev töötame selle nimel, et see asi saaks ühele poole." Ilmselt tehakse peagi kordustestimine (kui palju on kokku töötajaid ja hoolealuseid, ta ei avalda).

Tänane terviseameti teade oli üllatav — Pedaja räägib, et kellelgi polnud sümptomeid varasemalt ega ka täna. Ta rõhutab, et neil on olemas ka asendustöötajad ja korralduslikult on praegu kõik kontrolli all.

Raplas asuv hooldekeskus on kohaliku omavalitsuse segatüüpi hoolekandeasutus, mille tegevuse eesmärgiks on ööpäevaringne hooldamine koos dementsete hooldamisega, toetatud elamine, töötamise toetamine, igapäevaelu toetamine, rehabiliteerimine, kriisiteenused emale ja lapsele ning avahooldus ja päevakeskus ehk supiköök.

Nakatumisnäitaja läheneb taas poolesajale

Viimase ööpäevaga lisandus kokku 125 uut nakatunut. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 48 inimesel. Raplamaale lisandus 29 ja Ida-Virumaale 19. Pärnumaale lisandus seitse, Jõgevamaale viis ja Tartumaale viis. Läänemaale, Saaremaale, Valgamaale, Viljandimaale ja Võrumaale lisandus üks uus juhtum. Seitsmel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 48,46.