Rapla haiglas pole osaliselt elektrit, aga töö jätkub

Rapla haigla juhi Pille Muki sõnul ei jäänud täna ükski patsient vajaliku abita ja elektrikatkestus ei mõjutanud ka üldiselt haigla toimepidevust.

Mukk ütles, et haiglas oli täna ravil 48 patsienti, kellest ükski ei vajanud elutähtsaid seadmeid. Kui neid oleks ka vaja läinud, on need seadmed, näiteks defibrilaator, hingamisapaar, monitorid jms, arvestatud toimima ka elektrikatkestusega, sest neil on akutoide. Samuti tagati haigla labori toimimine ja ravimite nõuetekohane säilitamine, mis vajavad külmiku temperatuuri.

Mukk kinnitas, et haigla erakorralise meditsiini vastuvõtt töötab samuti.

Elektrikatkestuse tõttu jäi paari tunni jooksul ära uroloogi vastuvõtt, mis aga korraldati ümber. Meditsiiniline info, uuringute vastused ja korraldused kanti paberile ja lisatakse hiljem taas elektroonilisse süsteemi.

Elektrikaabli parandustööd jätkuvad ja lähiajal taastub haigla tavapärane töörütm, sõnas Mukk.