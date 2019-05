Rannar Vassiljev võib naasta poliitikasse

Vassiljev kirjutas Facebookis, et Indrek Saar on talle teinud ettepaneku asuda tööle sotside peasekretärina, kui ta erakonna kaaslaste toetuse saab.

"Kuna olen kolm ja pool aastat teisi radasid käinud, tähendaks see minu elus kannapööret. Ei liialda kirjutades, et mõtlesin põhjalikult järele, enne kui otsustasin nõustuda," kirjutas Vassiljev.

"Kui nüüd kellelgi tekib küsimus, miks mulle seda ometi vaja on ja eriti sellisel ajahetkel, siis ilma pikkade ja keeruliste mõttearendusteta on vastus järgmine. Mulle on sotside käekäik alati korda läinud, nii headel kui halbadel aegadel. Lisaks sellele olen täna siiralt mures, mis poliitikas ja laiemalt ühiskonnas toimub, milline on Eesti, kus tulevikus elan. Seetõttu tahangi võimalusel oma panuse anda," teatas Vassiljev sotsiaalmeedias.

Vassiljev on sotside ridadesse kuulunud 2001. aastast. 2011. aastal valiti ta 1960 häälega riigikokku, kuid 2015. aastal ta valituks ei osutunud. Sellegipoolest sai ta valitsusse, pidades 9. aprillist kuni 14. septembrini tervise- ja tööministri ametit.

Ministriametis ei saanud ta olla kaua seetõttu, et toona värskelt esimeheks saanud Jevgeni Ossinovski moodustas valitsuses oma meeskonna. Seejärel lahkus Vassiljev ka poliitikast.