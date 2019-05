Randpere soovib, et uus ERRi nõukogu ei vastutaks Roose võimaliku hoolsuskohustuse rikkumise eest

Delfile on viidatud, et see võib olla katse juhatuse liikme Erik Roose ametist tagandamiseni jõuda, kuid Randpere eitab seda kategooriliselt.

"Ma ei taha mingit Erik Roose tagandamist päevakorda saada. Mina tahtsin saada päevakorda küsimust hoolsuskohustuse täitmisest juhatuse poolt. Ja see on tingitud mitte sellest, et ma tahaksin kedagi tagandada, vaid sellest, et mina kui uus nõukogu liige tahaksin olla kindel, et ma alustan puhtalt lehelt. Ma tahaksin selle selgeks saada, mis on enne juhtunud. Kuna nõukogu liikmena mina vastutan kõige eest, mis seal toimub, vajadusel ka materiaalselt tulevikus, siis ma tahaks teada, et ma vastutan nende asjade eest, mis toimuvad minu ajal. See on kõik," kinnitas Randpere.

Sisuliselt tähendab see seda, et Randpere tahab kontrollida, kas juhatuse liikmed, eelkõige selle esimees, on tegutsenud heas usus ja ringhäälingu huvides.

Küsimusele, kas ta näeb juhatuse tegevuses probleeme, vastas ta eitavalt. "Ma tahaksin teada, et ei oleks probleeme. Seda Eesti äriseadustik ei nõua ega ole ka väga traditsioone, et tehakse joon vahele kahe nõukogu vahel. Mujal maailmas juhtub seda tihti ja siis antakse eelmisele nõukogule vastutusest vabastus. See on täpselt see, mida ma tahan teha," rääkis Randpere.

"Kui keegi tahab tõlgendada seda sellena, et keegi ajab kellegi tagandamist või mis iganes asja, siis see on jama," kinnitas ta veelkord.

Samuti nõukokku kuuluv Paavo Nõgene (RE) märkis, et on teadlik küsimustest Erik Roose hoolsuskohustuse korrase täitmise osas. "Kuid järgneva koosoleku päevakorras, mis on kinnitatud juba üle nädala tagasi tagasikutsumise punkti ette nähtud ei ole," kinnitas Nõgene.