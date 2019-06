Randa minnes tasub aega varuda. Kloogaranna suunas sõidavad rongide asemel bussid

Kloogal peatub buss Jaama teel Klooga raudteejaamas ja Kloogarannas Ranna teel Kloogaranna raudteejaamas. Sõiduplaani muudatus hakkas kehtima juba 27. maist.

6.–26. maini olid rongid asendatud bussidega kogu Keila–Paldiski lõigul.

Kohalikud elanikud on muudatuse peale pahased. Üks lugeja pahandas, et päevas tuleb raisata tunde, et pääseda Tallinnasse tööle. "Klooga-Aedlinna elanikud on sunnitud raiskama oma ajast üle kahe tunni Tallinna ja tagasi sõtva rongi ootamise peale!"