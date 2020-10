Rakvere linnavolikogulane lubab pärast keskööd kunded oma baari kaasatoodud alkoholiga. Politsei mehe ärivõtet heaks ei kiida

24. oktoobrini kehtib kindlalt üleriigiline alkoholimüügi keeld, mis algab keskööst. See tähendab, et alkoholi pakkuvad baarid-pubid-klubid võivad keskööst edasi tegutseda, aga kraadiga jooki enam kundedele müüa ei tohi. Keeld võeti kasutusele, et aidata koroonaviiruse levikut piirata. Arusaadavalt mõjub see ka baaride kasumile, kuid mõned alkoholimüügi pealt tulu teenivad asutused proovivad ikka reeglit painutada, nii ka reformierakondlase baar.