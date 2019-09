Rakvere linnapea Moonaküla teedeehitusest: lõplik lahendus ei pruugi olla kõigile elanikele sobilik

Moonaküla tänavatel ringi käies saab näha kummalist tee-ehitust: kõnnitee on mõnes kohas krundi pinnast nii palju kõrgemal, et pererahvaga peab suhtlema sõna otseses mõttes ülevalt alla. Ühel inimesel on olnud raskusi aiast väljasaamisega, teise aias on hakanud uputama.

"Oleme palju analüüsinud seda, kuidas jõudsime olukorda, kus 6-7 Kesk tänava kinnistuomanikku ei ole ilmselgelt rahul linna renoveerimisplaanidega sõidu- ja kõnnitee osas. Nüüdseks tegeleme ikka sellega, et inimesed saaksid oma kodu ümbruses mõistliku ja turvalise lahenduse. Pean tunnistama, et lõplik lahendus ei pruugi siiski kõikidele osapooltele olla sobilik. Selle jaoks linna juhtkond ja spetsialistid ongi, et püüda arvestada inimeste soove ja seejärel otsustada," selgitas Rakvere linnapea Marko Torm Delfile.

Küsimusele, milliseid lahendusi on linn elanikele pakkunud ja kuidas on need vastu võetud, vastas linnapea, et hetkel on projekteerija teinud lisatööd ja koos ehitajaga vaadatakse võimalikud variandid uuesti üheskoos läbi, et selgitada tehniline võimalus muudatuste tegemiseks ja tööde võimalik hind.

"Selle (hinna — toim) selgudes saame taas puudutatud isikutega koos arutada kõige mõistlikuma lahenduse üle. Peame siiski meeles pidama, et mõistlik linnavalitsuse poolt ei pruugi tähendada parimat või nende jaoks sobilikku lahendust kõigi kinnistuomanike jaoks," rõhutas Torm.

Rakvere linnavolikogu revisjonikomisjoni tellitud õiguslikus arvamuses leiti, et kogu teedeehituse protsessi vältel on tehtud hulgaliselt vigu. Ristal Keba Partnerid vandeadvokaat Liisa Linna leiab, et projekteerija esitas Rakvere linnavalitsusele ilmselgete puudustega projektid.