Rakvere linnapea alkoholipiiranguga trikitanud volikogulasele: seaduse väänamine on täielikult taunitav

Rakvere linna ja valla ühise kriisikomisjoni juhina ei kiida Rakvere linnapea Triin Varek (Keskerakond) kõnealust baari pidava linnavolikogulase Magnus Lehesoo (Reformierakond) tegevust heaks.

"Mul ei ole õnnestunud Magnus Lehesooga isiklikult rääkida, kuigi helistasin. Antud olukorras, kus riik on seadnud reeglid covid-19 tõkestamiseks, on täielikult taunitav n-ö seaduse väänamine," märkis linnapea Varek. "Meetmed on põhjusega mõeldud viiruse leviku ärahoidmiseks ning me kõik teame, et joobes isikud käituvad erinevalt kainetest inimestest."

Lisaks tõi linnapea esile ka niinimetatud ausa konkurentsi printsiibi, mille alusel teised linnas tegutsevad ettevõtted austavad kehtivaid piiranguid.

"Jah, baaripidaja leidis võimaluse, kuidas siiski teenida ka peale keskööd, kuid absoluutselt ei kiida seda heaks," kinnitas Varek. "Lubades niinimetatud pudelimaksu eest inimesed oma jookidega lounge'i ka alkoholimüügi keelu jõustudes kell 00.00, jõuame peagi selleni, et lõbustuskohad suletakse hoopis, sest reegleid ei järgita."

Linnapea rõhutas, et viiruse levik on mitmel korral alguse saanud just väiksematelt pidudelt.

"Kutsun inimesi üles mõistlikkule käitumisele, antud tegevusega mitte kaasa minema ja loodan lounge'i omanikuga peagi rääkida, et vastav tegevus lõpetataks," sõnas ta lõpetuseks.