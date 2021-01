Rakvere haigla vaktsineeris nõukogu liikmeid. Kiik: esmalt peaks kaitsma eesliinitöötajaid, erandid olgu põhjendatud

Kolmapäeval-neljapäeval vaktsineeriti Virumaa teataja loo järgi aga vähemalt nelja haigla nõukogu liiget: esimees Toomas Varekut ja lihtliikmeid Mihkel Juhkamit (ühtlasi Rakvere linnavolikogu esimees), Peep Vassiljevit (Rakvere vallavolikogu esimees) ja Einar Vallbaumi (Viru-Nigula vallavanem ning maakondliku omavalitsusliidu esimees).

Sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitas Rakvere haigla juhtkonna otsust kommenteerides, et esmajoones on oluline vaktsineerida tervishoiutöötajaid ja tervishoiuasutustes töötavaid inimesi. "Loomulikult võib ette tulla olukordi, et mõni haigla hindab vajalikuks ka teiste haiglaga seotud isikute vaktsineerimise, aga esimene eelistus peab olema jätkuvalt meditsiinitöötajad," ütles Kiik.

Ta tõi välja, et erandi võib teha näiteks nendele tervishoiuasutuste töötajatele, kes on haigla toimimiseks vajalikud ja liiguvad seal palju ringi või kuuluvad riskirühma. "Väga oluline on, et iga selline otsus oleks haigla juhtkonnal põhjalikult argumenteeritud," lisas Kiik.

Konkreetset hinnangut või suunist sotsiaalminister Rakvere haigla juhtkonna otsuse põhjal anda ei taha. "Ma usaldan Eesti haiglaid ja nende valikuid. Kahtlemata on 99% koroonavaktsiinidest läinud tervishoiutöötajatele," ütles Kiik.

Ta lisas, et kindlasti mõistavad kõik haiglajuhid, kui oluline on esmajoones vaktsineerida kõik meditsiinitöötajaid, kes koroonaviirusega ühel või teisel moel otseselt tegelevad ja lähtuvad riiklikest suunistest.

"Tervishoiutöötajaid igas haiglas, hooldekodus või muus terviseasutuses eelistavad saada vaktsineeritud pigem varem kui hiljem nii et ka töötajate poolt on heas mõttes surve nii sotsiaalministeeriumile, terviseametile kui ka haiglate juhtkondadele," lisas Kiik.

Riiklike suuniste järgi saavad esimesena koroonavaktsiini tervishoiutöötajad, tervishoiuasutustes töötavad inimesed ja edasi jõuab järg hooldekodudeni.

Evestus: igasugused kahtlused kõrvalekalletest toodavad usaldamatust ja ebakindlust

Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus ütles, et sama oluline, kui koroonavaktsiini usaldusväärsus, on selle jaotamise läbipaistvus ja ligipääsu põhjendatus.