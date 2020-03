Rakvere gümnaasiumi 8. klassi õpilasel diagnoositi koroonaviirus

Rakvere gümnaasiumi direktori Aivar Pardi sõnul sai tüdruku ema neljapäeval teada, et nad viibisid nädalavahetusel nakatunuga samas seltskonnas, mille peale läks tüdruk keset koolipäeva koju. Eile andis terviseamet koolile teada, et tüdruku testi vastus oli positiivne.

Direktori sõnul on koolis üsna palju eakaid õpetajaid, kes võisid tüdrukuga nelja koolipäeva jooksul ühel või teisel moel kokku puutuda. Seda, kui palju on koolipersonali või õpilaste hulgas krooniliste haigustega inimesi, direktor ei tea. Ta lisas, et tema meelest ei olnud tüdrukul viiruse sümptomeid ajal, mil ta nakatununa koolis käis.

Terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul on praegu raske öelda, kui palju tüdruk puutus koolis viiruse riskirühmaga kokku, kuid terviseameti inspektorid katsuvad lähikontaktsed välja selgitada.

Nakatunud tüdruku klassis käib üle 20 inimese ning Rakvere gümnaasiumis on õpilasi veidi üle 400.

Lääne-Virumaal on see teine kinnitatud koroonaviiruse juhtum.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!