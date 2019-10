Raivo Tamm: Eestil on aeg armeenlaste genotsiidi tunnistamises ametlik seisukoht võtta

Eesti pole seni armeenlaste massilise tapmise osas ametlikku seisukohta võtnud, kuid Tamme sõnul on nüüd selleks aeg. "Kuigi ajastus langeb kokku USA otsusega, siis on meil see teadmine olnud juba varem," ütles ta.

Tamme sõnul on Armeenlaste genotsiidi tunnistamine juba ammu päevakorras olnud, ka enne seda, kui Eesti-Armeenia parlamendirühm loodi. "See ei ole kindlasti lihtne otsus, aga arutada tuleb seda nii oma rühmas, väliskomisjonis kui ka väliministeeriumis," ütles ta.

Ka riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa sõnas, et tänasel komisjoni istungil tuleb armeenlaste genotsiidi tunnistamine arutlusele.

Ta nentis, et kuna Türgi genotsiidi eitab, on see olnud komplitseeritud küsimus ka Eestis. "Siin on lihtne minna emotsionaalset teed, seda on ka türklased välja toonud, et toona oli verevalamist nii ühelt kui ka teiselt poolt. Inimesi, kes täna väga põhjalikult teavad, mis seal toimus, on väga vähe," sõnas Eesmaa.

Väliskomisjoni esimees meenutas, et seni on vaid president Arnold Rüütel suuliselt öelnud, et armeenlaste massiline tapmine oli genotsiid.

USA otsus pingestab suhteid Türgiga