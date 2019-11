Raivo Küüdist saab siseministeeriumi asekantsler

Solmani sõnul on Küüt tippspetsialist, kelle varasem töökogemus erinevatelt juhtivatelt ametitelt on heaks eelduseks rahvastiku- ja perepoliitika ning kodanikuühiskonna arendamisel, mis kuuluvad Siseministeeriumi ja laiemalt riigi prioriteetse valdkondade hulka.

„Mul on väga hea meel, et just Raivo Küüt, kes on kogu oma teenistusaja jooksul tegelenud inimesi ja inimlikkust puudutavate küsimustega ning seda ka keerulistes valdkondades, saab oma teadmisi edaspidi rakendada rahvastikupoliitika kujundamises. See on oluline eeldus antud asekantsleri valdkonna ülesannete edukaks täitmiseks,“ ütles Solman ministeeriumi teatel.

„On oluline, et Eesti oleks peresõbralik riik, kus lapsed on õnnelikud, inimesed soovivad hea meelega ennast teostada, lapsi saada ja neid kasvatada ning väärikalt vananeda. Ühtlasi on peresõbralik riik ka turvaline riik,“ kommenteeris Küüt oma soovi nimetatud asekantsleri kohale kandideerida. „Tuleb igakülgselt ja rõhutatult suurendada inimeste endi rolli turvalise ja peresõbraliku elukeskkonna loomisel nii suurema isikliku vastutuse kui tegutsemise kaudu ning soodustada ja tunnustada vastutustundlikku tegutsemist,“ märkis Küüt.

Raivo Küüt on alates 2013. aasta kevadest töötanud siseministeeriumis nii nõuniku kui ka sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantslerina. Samuti töötab ta sisekaitseakadeemias õppejõuna. Aastatel 2010–2013 oli Küüt PPA peadirektor, enne seda töötas ta erinevatel ametikohtadel Politseiametis.

Asekantslerina juhib ja koordineerib Küüt siseministeeriumis ning selle valitsemisalas rahvastiku- ja perepoliitika, kodanikuühiskonna-, usuasjade-, perekonnasündmuste- ning rahvastiku toimingute valdkonda.