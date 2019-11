Raivo Aeg selgitas ka Mart Järviku ja PRIA volituse tagamaid ning kinnitas, et tema ei ole sel teemal valetanud. Ta kinnitas ka, et tema sõnad ei ole kuidagi muutunud ning ta ei ole ka millestki taganenud. Pigem on kinnistunud tema hinnang, et Järvik soovis PRIA-t riigi nimel kohtusse minekul takistada.

Valitsus Aegi sõnul praegu kriisis ei ole. Ta möönis, et on tekkinud usalduskriis ja tuleb asuda jõuliselt usalduse taastamine. Valitsuskriisiga oleks tegu siis, kui laual oleks valitsuse jätkamise küsimus. Praegu on aga küsimus ammendavates vastustes Järviku suhtes tekkinud kahtlustele.