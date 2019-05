Raivo Aeg tahab parandada laste ja lapsevanemate suhtluskorda

Justiitsminister rõhutab, et suhtlemise korra määramise peamine eesmärk on tagada eelkõige lapsele võimalus tunda lahus elavat vanemat ning säilitada temaga lähedased suhted. „Selge on see, et seadusandja peab laste huvid seadma esikohale. Ütleb ju põhiseaduski, et vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Küll aga on problemaatiline see, et kehtivas õiguses on mitmeid kitsaskohti, mis suhtluskorra küsimustes lahendamist vajavad, alates menetluse kiirusest, lõpetades lapse suhtes jõu kasutamisega,“ märkis Raivo Aeg.

„Kehtiv menetlusõigus ei sätesta vanema ja lapse suhet puudutavas kohtumenetluses üldisi ajalisi piiranguid. Ometi on just suhtlusõiguse asjades äärmiselt oluline kohtulahendi täitmise kiirus, sest kaotsi läinud aeg võib kaasa tuua parandamatud tagajärjed lapse ja lahus elava vanema vahelisele suhtele,“ ütles Aeg.

Selleks, et suhtluskorra sundtäitmise menetlus muutuks kiiremaks, teeb justiitsministeerium ettepaneku kaotada kohustuslik lepitusmenetlus suhtluskorra lahendite sundtäitmisel. Nii jääks lepitusmenetlus kohtule üheks võimaluseks, millega lapse ja vanema vahelisi lahkhelisid lahenda. Kohustusliku lepitusmenetluse kaotamine võtab lapsega koos elavalt vanemalt võimaluse menetlusega venitada.