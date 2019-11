Raivo Aeg riigisekretäri aruandest: EKRE juhtpoliitikud on valetamist poliitikas avalikult tauninud

Justiitsminister Raivo Aeg ütles Delfile, et on aruandega saanud seni väga põgusalt tutvuda. “Diagonaalis olen jõudnud vaid üle vaadata,” märkis ta. Ajakirjaniku kinnituse peale, et aruanne kinnitab minister Järviku valetamist vähemalt paaril korral, nentis Aeg: “See on väga halb, kui sealt nii selgub.”

Raivo Aeg ei soovinud võtta seisukohta, kas valetaval ministril on valitsuses koht. Lisaks ei kommenteerinud Aeg, kas valetavat ministrit saavad teised valitsuse liikmed usaldada. “EKRE juhtpoliitikud on valetamist poliitikas avalikult tauninud,” sõnas Aeg, viidates rahandusministri Martin Helme lausele, et poliitikule valetamist andeks ei anta.

Aeg ei osanud öelda, millal koalitsioon kohtub, et Mart Järviku saatust ministrina arutada.