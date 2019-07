Raivo Aeg: riigi peaprokuröril võiks olla üks ametiaeg

Minister sõnas, et toetab ideed, et võiks olla üks ja pikem tähtaeg nii riigi peaprokuröril, politsei- ja piirivalveameti peadirektoril kui ka kaitsepolitseiameti peadirektoril, aga see peaks olema pikem kui viis aastat. "Ta võiks olla kas seitse, kaheka või isegi 10 aastat," lausus minister.

"Eeskätt just sellepärast, et kõik on inimesed ja kui on ikkagi ambitsioon saada selleks teiseks ametiajaks ametisse, siis võib juhtuda, et tekib selline säästlik suhtumine oma otsustesse selleks, et tagada võimalikult positiivne pinnas selleks, et olla nimetatud tagasi teiseks ametiajaks. Kui on üks ametiaeg, siis ei ole vaja seda," lisas Aeg.

Aeg rääkis, et ametiaeg võiks olla pikem kui viis aastat seetõttu, et nendes valdkondades üsna tihti juhi visiooni elluviimine eeldab õigusraamistiku või isegi seaduse muutmist, mis on üsna pikk protsess.

Preagusele teist ametiaega soovivale riigi peaprokurörile Lavly Perlingule seda Aegi sõnul ette heita ei saa. "Ta on küllalt otsekohene ja julge oma otsustes olnud," lausus Aeg.

Aeg, kes toetab Lavly Perlingi jätkamist riigi peaprokurörina ka teisel ametiajal, ütles, et loodab Perlingu kandidatuuri vastu oleva EKRE oktoobrikuuks ümber veenda.