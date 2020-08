Raivo Aeg pole Robert Sarve hagi kätte saanud: lugesin sellest uudistest

Justiitsminister Raivo Aeg ütles Delfile, et pole Sarvelt hagi kätte saanud nii et ei tea ka, mis selle sisu on. "Kuulsin erakonna kommunikatsioonijuhilt, et erakonda on talt kiri laekunud ja lugesin hommikul uudistest, et minu vastu kavatsetakse hagi esitada," sõnas Aeg.

Kuigi Sarv väitis, et Aeg ja Isamaa pole tema kompromissiettepanekule vastanud, siis lausus minister, et pole seda näinudki.

Sarv esitab hagi endise Tallinna TV juhi Toomas Lepa inimväärikuse solvamise ja süütuse presumptsiooni räige rikkumise alusel. Nimelt kasutas Isamaa (toona IRL) 2017. aastal oma valimiskampaania osana putukamürgi pudeleid, mille peal oli tollase linnapeakandidaadi Aegi pilt, kes korruptsiooniprussakaid tõrjus. Korruptsiooniga seostati kampaanias ka Leppa.

"Härra Lepa näol pole tegemist Keskerakonna liikmega, ta ei ole ega ole olnud poliitik ega ole seotud kuidagi ühegi korruptsiooni juhtumiga. Seega on tema näopildi ilma loata kasutamine taunitav ja ebaseaduslik," sõnas Sarv.

Aeg ütles, et toonase valimiskampaania eesmärk oli juhtida tähelepanu võimalikele korruptiivsetele teemadele ja sidemetele, sest tol ajal oli see teema Tallinna linnas väga tugevalt esil. Kahjuritõrje pudelitel figureerisid peamiselt kahtlaste afääridega seostatud keskerakondlased.

"See kampaania oli toona igati vajalik ja mulle tundub, et tänu sellele on olukord Tallinnas ka palju paranenud. Mina ega erakond ei mõelnud midagi välja, nende inimeste korruptsioonikahtlused olid ajakirjanduses avaldatud ja meie lähtusime sellest informatsioonist," sõnas Aeg.

Ta lisas, et Lepaga ei ole ta kordagi isiklikult kontaktis olnud ega saanud valimiskampaaniale aastate jooksul mingisugust tagasisidet.