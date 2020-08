Raivo Aeg: otsustasin Mikk Pärnitsale antud autasu mitte kinnitada

Need kaks pidepunkti ei sobinud ei avalikkusele ega justiitsministrile, kes samuti üritusest osa võttis.

"Minu seisukoht on, et see on täiesti vastutustundetu ja rumal jutt," sõnas Aeg Delfile. Facebook'i postituses läks poliitik lausa nii kaugele, et märkis järgnevat: "Ma mõistan sellise käitumise täielikult hukka ja kahetsen, et komisjon valis Mikk Pärnitsa auhinnasaajate sekka."

Aeg ja Pärnits on vastakuti seisnud ka varem - täpsemalt aastal 2017, mil viimane kasutas kirjaniku Sirje Kiini suunas kommentaariumis vulgaarset fraasi "hüppa p**si" ning nimetas teda "kaagutavaks vanamutiks". Aeg nõudis toona, et Pärnits kui noor mees võtaks end kokku ning paluks Kiinilt vabandust.

Lisaks on Delfil tuua ka näide Pärnitsa ebatsensuursest suhtlusstiilist kümme aastat tagasi, mil toona 25-aastane Pärnits suhtles sellal 17-aastase tüdrukuga viisil, mida ta täna taunib ning mille hukkamõistmise eest valiti ta kõnealusesse auhinnanimistusse.