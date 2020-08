Raivo Aeg nõuab vägivallaennetajate nimekirja ülevaatamist: nii mind kui presidenti pandi väga rumalasse olukorda

"Loomulikult teadsin, mida see tseremoonia endast üldiselt kujutab," vastas Aeg. "Aga mina ei tea tõesti kõikide tseremooniate ja protsesside statuute. Minister ei saagi kõike teada."

Pärnits-Aeg vastasseis

Pärnits pidas möödunud auhinnatseremoonial kõne, kus nimetas Eesti perekonda hetkel "lapse ja ka täiskasvanud naise jaoks kõige ohtlikumaks paigaks" ning et "traditsiooniline perekond on lapsele kõige ohtlikumaks kohaks".

Need kaks pidepunkti ei sobinud aga justiitsministrile, kes samuti üritusest osa võttis.

"Minu seisukoht on, et see on täiesti vastutustundetu ja rumal jutt," sõnas Aeg Delfile. Facebook'i postituses läks poliitik lausa nii kaugele, et märkis järgnevat: "Ma mõistan sellise käitumise täielikult hukka ja kahetsen, et komisjon valis Mikk Pärnitsa auhinnasaajate sekka."

Mikk Pärnitsa kõne eilsel auhinnatseremoonial.

Tere!



Kasutaksin siinkohal juhust ning kõneleksin mitte sellest, kuidas või mispärast Seepoleokei konto loodi. Hetkel seisan aga vabariigi võimukandjate ees, kelleni meie kontole saadetud abipalved ning valu tihti ei kuuldu. Seetõttu tooksin välja lihtsalt kõige kiireloomulisema murekoha, mida me kiiresti kodanikena parandama peame. Nimelt on meile laekunud palju juhtumeid, kus lapsed kirjeldavad, kuidas vanad onukesed nendega vahekorda astunud. Meie seaduse järgi võib seksuaalsuhtesse astuda juba 14-aastastega ning seda ka kuuekümneaastase mehe poolt. See soosib Eestis pedofiilia vohamist. Põhilised rünnakud naiste ja laste vastu leiavad aset nende endi perekonnas. Tegu on tulitava tabuteemaga ning mul on ükskõik, kui ebamugavat tunnet sellest kuulmine ühiskonnas tekitada võib.



Vägivalda taastoodabki ühiskonna vaikimine ning erinevad augud seadustes, mis soodustavad ja aitavad kaasa naistevastasele rünnakutele. Jätkuvalt kasvavad meil üles lapsed, kes õpivad noorest east seda, et seadused neid ei kaitse ning nende vastu sooritatud inimsusevastaseid kuritegusid eitatakse. Tõde on see, et naistevastane vägivald on meie kultuuriruumi normaliseeritud osa ning me peidame selle eest pead liiva alla. Aga kui see pole julgeolekuoht, siis ma ei tea, mis on. Ehk oskavad Isamaa, Reformierakonna, Keskerakonna ja Sotside fraktsioonid seletada, miks eksisteerivad endiselt meie ühiskonnas seadusaugud, mis eiravad laste vastu suunatud seksuaalvägivalda. Erinevad seadusaugud tunduvad seal olevat lihtsalt seetõttu, et mehed ei suuda probleemi täiest ulatusest aru saada. Ehk on asi selles, et mehed neid seaduseid teevadki. Eesti perekond on hetkel aga lapse ja ka täiskasvanud naise jaoks kõige ohtlikumaks paigaks. Suurt rolli mängivad need seadused ehitanud keskealiste meeste egod, kes ei taha teadvustada, millist vägivallapesa niinimetatud “traditsiooniline perekonnamudel” endas peidab.



Peame juba väga varases eas viima lapsed kurssi seksuaalkasvatusega ning suutma võtma vastutusele nende käperdajad, kes viivad oma rõvedusi läbi avalikus ruumis kõigi silme all. Ehk on vanem põlvkond tõesti Nõukogude Liidu mentaliteedi poolt nii ära dresseeritud, et neil puudub kodanikujulgus vastu astuda oma ühiskonna verepattudele, kuid minu põlvkonnal see pidur puudub. Hetkel on seis selline, et traditsiooniline perekond on lapsele kõige ohtlikumaks kohaks ning seadused soosivad jätkuvalt vägistamiskultuuri. Võib eeldada, et pedofiiliaprobleem on Eesti Vabariigis šokeerivalt suur. See pomm on veel avalikult plahvatamata ja sellest saab meie vabariigi üks suurimaid avalikke häbiplekke. Seda põhjusel, et kõik aimasid, mis tegelikult toimub, aga keegi ei julgenud nii koledale probleemile vastu astuda. Konkreetselt räägin siinkohal poliitikutest, kellel on alati olnud võim süveneda ning seadusi muuta, kuid on need seni tegemata jätnud.



Ühiskondlikul tasandil sisendatakse meile, et naine kuulub riigile ning tema ainus funktsioon elus on toota väikseid eestlasi. Naine on meie ühiskonnas justkui ressurss ning vaikivad vägivallamehhanismid sisendavad meile kõigile, et naise funktsioon on suu kinni hoida ning teenida meest. Traagiline, kuid realistlik on see, et ehk peame ootama, kuni seadusloome juures oleva pumba juurde saavad noored ja julged kodanikud, kes on kaasajaga rohkem kursis ning suudavad seista kõigi, mitte lihtsalt meeste privileegide eest. Faktiks on, et enamus vägistajaid ning pedofiile on ohvri enda perest: nende isad, vennad või onud. Miks on laste kaitse senini jänni jäänud, on keeruline mõista ning seletada.



Lõpetuseks tahaksin küsida meestelt, kui lühikest seelikut kandis Eesti Vabariik 1940. aastal.



Aitäh.