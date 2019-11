Raivo Aeg: Mart Järvik nõudis PRIA-lt, et nad ilma tema volituseta kohtusse ei läheks

Justiitsministri Delfile antud kommentaar seab täiesti uude valgusse maaeluminiter Mart Järviku varasemad väited. Justiitsministri jutust nähtub, et Järvik soovis kõigiti takistada PRIA kohtussee pöördumist.

Järvik teatas täna, et Selguse saamiseks volituste vajalikkuses, kohtute vastavate nõuete seaduslikkuses ja põhjendatuses saatis maaeluministeerium justiitsministeeriumile kirja küsimusega, kas PRIA üldse vajab ministri volitust või omab ta seadusjärgset esindusõigust avalik-õiguslike nõudeavalduste esitamiseks.

"Oktoobri alguses tuli vastuseks justiitsminister Raivo Aegi allkirjastatud kiri, mis kinnitab, et PRIA võib riiki kohtus esindada ilma ministri volituseta. Teisisõnu, ka seda üht volitust poleks mul

tegelikult vaja olnud alla kirjutada," märkis Järvik.

Aeg ütles selle kommentaariks Delfile, et justiitsministeerium tõepoolest sai vastavasisulise kirja, ent Järvik oli seisukohal, et tema volitus on PRIA-le kindlasti vajalik.

"Mart Järvik nõudis PRIA-lt, et nad ei tohi minna oma nõudeid kohtus esindama enne, kui ei ole tema volitust ja sellepärast ta küsis meie käest, kas PRIA tohib kohtusse pöörduda ilma volituseta," sõnas Aeg.

"Juristid seda hindasid ja leidsid, et PRIA-l tõepoolest on õigus oma avalik-õiguslike ülesannete täitmisel kohtus esindada riiki ilma ministri volituseta," märkis Aeg.

EKRE liikme valetamise keskmes on tema nüüdseks endine koosseisuväline nõunik, vandeadvokaat Urmas Arumäe, kelle vastu algatati kriminaalmenetlus. Teda kahtlustatakse huvide konfliktis, ta nõustas samal ajal maaeluminister Järvikut, mil tema büroo esindas põllumehi kohtuvaidluses PRIAga, mis kuulub maaeluministeeriumi alla.