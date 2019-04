Raivo Aeg lasi prokuratuuri taltsutamise murest õhku välja

Aeg sõnas, et täna on riigikogus olemas julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon ning tulevikus peaks asi liikuma selles suunas, et nende funktsioone antud osas laiendatakse, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Ehk siis ka prokuratuuri tegevuse osas nad peavad mingit ülevaadet omama," ütles ta.

"Prokuratuur käib ja räägib, mis on nende prioriteedid, kuidas nad mõne asjaga tahavad edasi liikuda ja seda süvendatumalt, kui täna tehakse. Sest ega ka täna on see erikomisjon kohtunud riigiprokuröri esindajate ja justiitsministeeriumi kriminaalvaldkonna arendajatega," rääkis Aeg.