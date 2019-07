Raivo Aeg: kriminaalmenetluse kiirendamiseks peame tehnoloogiat rohkem usaldama

Ühtlasi on justiitsministri hinnangul oluline väljakutse ka tulevikuriskidele kohane reageerimine ja tehnoloogia arenguga sammu pidamine. "Et kriminaalmenetlus oleks kiirelt muutuvates tingimustes tõepoolest tõhus, peavad meie õiguskaitsetöötajad olema pädevad ning toime tulema küberohtudega," märkis Aeg. Kriminaalmenetluse kiirendamiseks peab senisest rohkem usaldama tehnoloogiat ja sellesse ka panustama, sest digimenetlusele on vaja üle minna kogu süüteomenetluse ahelas. "See aga eeldab mitte ainult tarkvaralisi arendusi ja tööprotsesside läbimõtlemist, vaid ka tehnoloogiateadmisi," ütles Aeg.

Justiitsministri sõnul on üks karistuspoliitiline siht ka see, et tekiks suurem usaldus kogukondlike ehk alternatiivkaristuste vastu. "Loomulikult on kuritegusid, mille puhul on vangistus ainuõige karistus, ent nende õigusrikkumiste puhul, kus inimene saaks oma teo heastada selliselt, et sidemed kogukonnaga säiliks, tuleks alternatiivseid karistusi kasutada. Olgu selleks üldkasulik töö, distsipliini nõudvates sotsiaal- või raviprogrammides osalemine," ütles Aeg. Tema hinnangul ootab ühiskond üha enam ka seda, et kohtunikud ja prokurörid põhjendaksid oma karistusotsuseid avalikkusele senisest rohkem ning seda ka kriminaalpoliitika põhialustega taotletakse.

Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030 on tegevusena ka valitsuse 100 päeva tööplaanis. Järgmise sammuna arutatakse põhialuseid valitsuses, kes esitab need riigikogule arutamiseks.