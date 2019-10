Raivo Aeg ja Urmas Reinsalu kinnitavad, et olid Martin Helme plaanidega kursis

Raivo Aeg ütles Delfile, et Martin Helme polnud justiitsministeeriumiga mingeid eraldi kokkuleppeid teinud ega teemat kuidagi kooskõlastanud.

"See, et ta Ameerika Ühendriikidesse läks ja et plaanitud kohtumised olid seal ametiasutustega, see informatsioon valitsuskabinetis oli ja sellest räägiti. Aga eraldi justiitsministeeriumiga mingeid konkreetseid täpsemaid arutelusid või kokkuleppeid ei ole olnud," kinnitas Aeg.

Küsimusele, kas Aeg teab, millist advokaadibürood Helme USA-s külastas, vastas Aeg, et veel mitte. "Eeldatavasti valitsuskabinetis mingit ülevaadet võiks ju saada," sõnas ta ja lisas, et mingisugune kooskõlastus võis olla vajalik välisministeeriumiga, kuid justiitsministeeriumiga põhimõtteliselt mitte.

Ka Urmas Reinsalu kinnitas, et rahvusvahelist koostööd seoses pankade rahapesu teemaga on Helmega arutatud ja ta oli kursis ka Helme plaaniga külastada USA-s selles küsimuses kohalikku advokaadibürood.

"Jah, ma olin kursis sellega, et ta informatsiooni nendel teemadel kogub. Millist konkreetset advokaadibürood, seda ma ei tea ja selles suhtes vahet ei olegi," sõnas Reinsalu. "Eks ta ise rakendab neid allikaid oma ekspertinfo kogumiseks, mida rahandusministeerium õigeks peab."

Tõsiasjale, et rahandusministeeriumil pole ühegi USA advokaadibürooga lepingut, vastas Reinsalu, et informatsiooni võib koguda ka ilma igasuguse lepinguta. "Eelinformatsiooni võib ükskõik kust koguda, ma ei näe siin mingit probleemi. Mina kohtusin ka aasta algul Ameerika advokaatidega."