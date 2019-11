Raivo Aeg: Harju maakohust tuleb uurida, sest kohtuasjad venivad

Harju maakohtu esimees Meelis Eerik leidis, et Aeg on loonud ebaõige ettekujutuse Harju maakohtu tööst. “Pretsedenditu järelevalve algatamise põhjus ei saa seetõttu olla õige ega tegelik,” väitis Eerik. Aeg aga selgitas, et Harju maakohus, Eesti suurim kohus, on viimasel ajal pälvinud avalikkuses pigem negatiivset tähelepanu pikaleveninud kohtuasjadega.

“Näiteks Eesti Ekspressis oli konkreetne lugu menetluse lõpetamisest,” ütles Aeg täna õhtul Delfile. Ta viitas suurele rahapesu- ja maksuprotsessile, mis lõpetati menetlusaja ületamise tõttu. Harju maakohtu kohtunik Anne Rebane märkis artiklis, et kohtueelse uurimise viimased 33 kuud on hinnatavad „väheaktiivsetena, sest süüdistusaktist ei nähtu märkimisväärseid tõendeid või toiminguid, mis oleksid kogutud või tehtud pärast 2013. aastat“.

“Samamoodi on küll ja küll näiteid. Kasvõi Tallinna sadama kaasus, mis ei saa kuidagimoodi minema,” märkis Aeg. “Rääkisime möödunud reedel Eerikuga kohtudes, mis meetmeid sääraste juhtumite puhul rakendada,” kirjeldas Aeg kohtumist Harju maakohtu esimehega. Lisaks oli riigikohtu esimees Villu Kõve saatnud Aegile märgukirja, kus osutas Harju maakohtu probleemidele ning palus kaaluda järelevalve alustamist.

Eeriku kriitika peale sõnas Aeg, et esimehel on õigus oma arvamusele, aga lähtuda tuleb viimastel aastatel toimuvast. “Menetlusajad pikenevad, kuid kohtuasju on vähem,” rõhutas Aeg.