Raivo Aeg esitab riigi peaprokuröri kandidaadiks Andres Parmase

"Andres Parmasel on töökogemus erinevate tasandite kohtutest. Tema kandidatuuri toetavad kindlasti nii kõnekas akadeemiline taust kui ka aktiivne panustamine kriminaalõiguse arendamisse rahvusvaheliselt," selgitab Aeg.

2014. aastast on Parmas töötanud Tallinna ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunikuna ning lisaks alates 2017. aastast Kosovo kohtu erikolleegiumide kohtunikuna. 2013-2014. aastal osales ta EULEX Kosovo missioonil apellatsioonikohtu nõunikuna. Aastatel 2002-2013 oli Andres Parmas riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik ning 2009-2017 andis Tartu Ülikoolis kriminaal- ja karistusõiguse loenguid.

Parmas on 2005. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri ning jätkab õpinguid doktorantuuris. Riigi peaprokuröri nimetab justiitsministri ettepanekul ametisse valitsus, kuulates enne ära riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.

Eelmine peaprokurör oli Lavly Perling. Tema ametiaeg lõppes oktoobri lõpus. Suuresti just EKRE vastuseisu tõttu ta aga uut ametiaega ei alustanud, jätkates kohusetäitjana.

Möödunud nädalal kinnitasid nii Raivo Aeg kui Mart Helme (EKRE) Delfile, et detsembris saab uus peaprokurör paika. Helme lisas, et ootavad enne Aegi pakutavat kandidaati, aga varuks on neil ka oma variant. Nime ta välja ei öelnud.