Raivo Aeg: EKRE varjab oma tühja jutuga tõsiasja, et nende pink on tegelikkuses tühi

Eilse EKRE volikogu istungi järgsel küsitlusel kuulutas Mart Helme, et järgmise IT- ja väliskaubandusministri kandidaadi kinnitamine toimub EKRE poolt siis, kui peaprokuröri ametisse on leitud Lavly Perlingu asemele uus kohusetäitja.

Kuna peaprokuröri koha eest vastutab justiitsminister, küsis Delfi eile Raivo Aegi käest kommentaari. Minister naeris Helme mõtteavalduse peale ning vastas, et ei näe, millise loogika alusel need kaks omavahel seotud on.

Täna lisandus Aegi poolf Facebook'i postitus, milles andis lisakommentaari eilsele seisukohavõtule:

"Kui üks väliskaubanduse ja IT minister peab oma ametis vastu poolteist päeva ja teine napilt pool aastat, siis on selge, et EKREl polnud enne ega ole ilmselt ka nüüd enam sellele kohale ühtki korralikku inimest panna

See on mõistetav, kui erakond pole varem valitsuses olnud, ja seda ausalt tunnistada poleks häbiasi. Aga hakata oma tühja pinki varjama jutuga, et Eesti riigile ülitähtsa ministri ametikoht võiks olla täitmata seni, kuni valitsus pole ametisse nimetanud uut peaprokuröri – nii veidra loogikaga on raske midagi mõistlikku korda saata.

Kindel on see, et Eesti riik saab endale järgmiseks viieks aastaks tubli peaprokuröri, aga EKRE võimekuse pärast väliskaubanduse ja IT ministri kohale väärikas kandidaat leida olen ma peale EKRE juhi eilset avaldust tõsiselt mures."