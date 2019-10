Raivo Aeg ei esita Lavly Perlingu kandidatuuri uueks ametiajaks

“EKRE on juba pool aastat öelnud, et neile Perling peaprokuröriks ei sobi, seega tuleb leida uus kandidaat,” teatas Aeg Delfile. Ta nentis, et ka tuleval nädalal EKRE ilmselt ümber ei mõtle, kuid siis hakkab lõppema Perlingu viieaastane ametiaeg.

“Peame leidma hea kandidaadi Perlingu asemele, aga praegu pole ühtegi head kandidaati võtta,” märkis Aeg.

Täna selgus, et minister Kert Kingo valetas riigikogule enda nõuniku asjus. Juba pool aastat on selge, et EKRE ei soovi Perlingut uueks peaprokuröriks, tänane Kingo vale võis tekitada teistes koalitsioonierakondades soovi minister välja vahetada. Aegi sõnutsi pole mõtet otsida seoseid Perlingu ja Kingo osas.

ERR vahendas, et Perlingu sõnul soovib ta riigiprokuratuurile kõige paremat juhti ja plaanib selle nime ka justiitsministrile välja käia. "Neid inimesi, kes selle ameti välja kannavad, on rohkem kui üks," ütles Perling.

Perlingu ametiaeg lõpeb 31. oktoobril.