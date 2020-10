Rainer Vakra: ühistransport võiks Tallinnas kõigile tasuta olla

Ta selgitas, et tänase lisaeelarvega kompenseeritakse 2,7 miljonit saamata jäänud piletitulu, mis tähendab, et keerukas ühistranspordi piletisüsteem- ja kontroll maksab rohkem, kui see sisse toob.

Vakra ütles, et on viimane aeg see jaburus lõpetada ja laiendada ühistranspordi tasuta kasutamine kõigile sõitjatele. "Pealinnas on ühistranspordi kasutajate hulk järjepidevalt vähenenud. Viimased uuringud näitavad autokasutajate ülekaalu ühistranspordi kasutajate ees. Samal ajal kulutame miljoneid piletimüügisüsteemi ülalpidamisele ja üksikute bussijäneste püüdmisele. Nüüd on tekkinud uskumatu olukord, kus lisaeelarvega Linnatranspordi Aktsiaseltsile saamata jäänud piletiraha hüvitamisel ületavad kulutused ühistranspordi piletite müügile ja kontrollile sellest saadavaid tulusid."

Vakra arvates peaks Tallinn keeruka piletisüsteemi ja -kontrolli ülalpidamise asemel panustama enam kaasaegse, mugava ja hästi läbimõeldud transpordikorralduse arendamisse. "Roheliseks pealinnaks saab Tallinn vaid siis, kui suudame trendi ümber pöörata ja rohkem inimesi ühistransporti kasutama tuua. Aeg on küps lõpetada pealinnas piletimüük ja -kontroll ühistranspordis."

Volikogu istungil arutati linna lisaeelarvet, millega antakse Tallinna Linnatranspordi AS-le pea kolme miljoni euro ulatuses täiendavat dotatsiooni käesoleval aastal saamata jäänud piletitulu kompenseerimiseks.