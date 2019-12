Rainer Vakra piletihinna tõusust: Keskerakonna valimislubadused on vaid kergeusklike lollitamiseks?

"Riigikogu valimistel lubasid nad mustvalgelt, et anname kõigile inimestele võimaluse kasutada tasuta ühistransporti Tallinnas. Tegelikult hoopis tõstavad pileti hinda. Kuidas saab mälu olla nii lühike," imestab Vakra ja rõhutab, et sotsid on korduvalt esitanud linnavolikogule eelnõu, millega tehakse ettepanek muuta Tallinna ühistransport priiks kõigile selle kasutajatele.

"Kui soovime, et Tallinn oleks tõeliselt roheline pealinn, peame ühistransporti kasutama suunama ka turistid ja külalised. Tallinnal on aeg muuta tasuta ühistransport lihtsaks ja loogiliseks ning lõpetada kulukate piletisüsteemide ülalpidamine ja kontrollide nuumamine," arvab Vakra.

Ta lisab, et mupo kui korrakaitseüksus tuleb vabastada jäneste püüdmisest ja suunata hoopis Tallinna taksonduses korda looma. "Otsuse tasuta ühistranspordi tagamiseks kõigile teeb linnavolikogu ja seetõttu esitame vastavasisulise eelnõu uuesti. Loodan, et Tallinna keskerakondlased seekord täidavad oma valmislubaduse."

Linnavalitsuse ettepanekul maksaks näiteks kuupilet edaspidi 30 eurot (praegu 23 eurot) ning sooduskuupilet 13 eurot (praegu 8,5 eurot).