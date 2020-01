Rainer Kuuba väikeparteide koostööotsingutest: mulle meeldiks, kui kolme madala toetusega erakonna asemel tekiks üks suurem

Kõige suurematest erimeelsustest ERE peaministrikandidaat rääkima ei soostunud. “Elu on näidanud, et läbirääkimiste nurjamiseks ei ole lihtsamat varianti, kui enne läbirääkimiste algust hakata rääkima, mis mulle teiste juures ei meeldi. Keskendume ühisosale ja nendest kohtadest, kus on erinevusi, proovime saada üle niimoodi, et mitte keegi ei peaks oma maailmavaadetest ja seisukohtadest loobuma.”

Vastates ajakirjaniku tähelepanekule, et isegi kolme erakonna toetusnumbreid kokku liites jäädaks napilt valimiskünnise alla, ütles Kuuba, et elu on näidanud, et erakondade ühinemisel ei kehti mitte kunagi klassikaline koolimatemaatika, et 1+1+1=3. “See võrdub alati midagi muud. Kas see on väiksem või suurem, sõltub väga paljudest asjaoludest.”

Kuuba leidis, et kolmest ühinenud väikeparteist moodustatud ühe suurema partei toetusele võiks hoogu anda inimeste seas tekkiv lootus, kui on näha, et sarnases suunas liikuda tahtvad inimesed, ühiskonnagrupid ehk erakonnad tahavad koostööd teha ja ühiste eesmärkide suunas liikuda.

“Kui me näitame, et me saame üle sellest pidevast erinevustele keskendumisest ja suudame keskenduda olulistele ja ühistele asjadele, siis see võib toetust tõsta. Aga teisest küljest, kui ikkagi ei tõsta (toetust — toim) ja valijad soovivad valida neid vanu erakondi, kes on riigi viinud sinna, kus me praegu oleme, ja ise saades maksumaksjatelt igal aastal miljoneid eurosid, on ometi aastaid sadade tuhandete eurodega võlgades, siis on see valijate otsus,” märkis Kuuba.

Millal kolme väikepartei läbirääkimised algavad, Kuuba veel öelda ei osanud. “Rabelemiseks pole mingit põhjust,” lisas ta.